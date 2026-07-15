15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: сможет ли Англия лишить Месси мяча так, как это сделали испанцы с Мбаппе и Дембеле?

Сёмин: сможет ли Англия лишить Месси мяча так, как это сделали испанцы с Мбаппе и Дембеле?
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии. Игра пройдёт 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в США. Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия в последнем матче с Норвегией играла не очень хорошо. У этой сборной был более сложный календарь в плей-офф. Хотя Аргентина тоже играла два матча с дополнительным временем. У Англии были большие перелёты между матчами плей-офф. Не знаю, кому можно было бы отдать предпочтение.

Это две равные команды. Смогут ли англичане лишить Месси мяча так, как это сделали испанцы с Мбаппе и Дембеле? Аргентинцы по характеру очень сильны. Не зря они выиграли у Египта и Швейцарии. Это может сделать только та команда, которая имеет мощный характер», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Порядок бьёт класс!» Сёмин — о победе Испании над Францией в полуфинале ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android