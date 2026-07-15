Сёмин: сможет ли Англия лишить Месси мяча так, как это сделали испанцы с Мбаппе и Дембеле?

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии. Игра пройдёт 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в США. Начало — в 22:00 мск.

«Англия в последнем матче с Норвегией играла не очень хорошо. У этой сборной был более сложный календарь в плей-офф. Хотя Аргентина тоже играла два матча с дополнительным временем. У Англии были большие перелёты между матчами плей-офф. Не знаю, кому можно было бы отдать предпочтение.

Это две равные команды. Смогут ли англичане лишить Месси мяча так, как это сделали испанцы с Мбаппе и Дембеле? Аргентинцы по характеру очень сильны. Не зря они выиграли у Египта и Швейцарии. Это может сделать только та команда, которая имеет мощный характер», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.