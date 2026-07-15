Объявлен календарь первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Расписание матчей обнародовано на официальном сайте РФС. На этой стадии участие в турнире примут сразу три клуба из Медиалиги: 2DROTS, ФК «10» и «СКА-Ростов».

Расписание матчей первого раунда Пути регионов Кубка России:

Фото: Пресс-служба Кубка России

Фото: Пресс-служба Кубка России

Финал нового сезона Фонбет Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года. Место проведения матча за трофей будет определено позже.

Напомним, действующим победителем турнира является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар».