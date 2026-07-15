Новичок «Спартака» Виктор Парада рассказал, на каких позициях может играть

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал, на каких позициях может играть. О переходе футболиста пресс-служба красно-белых объявила накануне, 14 июля. С испанцем был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33.

— «В Спартаке» видят тебя слева или в центре защиты?

— Одинаково комфортно чувствую себя и крайним, и центральным защитником. Я играл в схемах и в три, и в четыре, и в пять защитников. Могу закрыть любую из этих позиций. С тренером об этом ещё не говорили, но готов выступать в любой роли, где будет нужно и где смогу помочь команде, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.