Игрок «Спартака» Парада раскрыл, когда будет готов тренироваться с командой

Защитник «Спартака» Виктор Парада раскрыл, когда будет готов тренироваться с командой. О переходе футболиста пресс-служба красно-белых объявила накануне, 14 июля. С испанцем был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года.

— Какая твоя форма сейчас и когда вернёшься в общую группу?

— Я готов к работе. Вернулся из отпуска, за время которого отдохнул и перезагрузился. Конечно, некоторое время ждал, когда уже смогу сюда приехать. Было бы идеально присоединиться к тренировкам с командой чуть раньше. Но я готов приступить к работе и помочь в борьбе за мой первый трофей со «Спартаком», — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.