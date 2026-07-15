Анри: Франция не выглядела так, будто хотела в финал

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал поражение французов от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Эксперт отметил, что команда уступила более мотивированному сопернику, который полностью заслужил выход в решающий матч.

«Чтобы быть в финале чемпионата мира, нужно этого хотеть, а Франция, похоже, этого не хотела. Но они также играли против великолепного соперника. Испания заслуживает быть в финале», — цитирует Анри FOX Sports.

Испанцы одержали победу со счётом 2:0 и теперь встретятся с победителем пары Англия — Аргентина. Францию впереди ожидает матч за третье место. Анри выигрывал чемпионат мира в составе сборной Франции в 1998 году и является лучшим бомбардиром в её истории.