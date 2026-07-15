Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от «Спартака» перед началом сезона-2026/2027.

— Ваши личные ожидания от «Спартака» перед сезоном?

— Мы всегда ждём! Ожидания, что вплоть до последнего тура «Спартак» будет бороться за чемпионство, как это делал «Краснодар» с «Зенитом» последние годы.

— «Зенит» самый сильный соперник?

— Дуглас Сантос и Луис Энрике сейчас отдыхают. Это ключевые футболисты. Это топовые футболисты не только «Зенита», но и нашего чемпионата. Поэтому не могу сказать, как войдёт «Зенит» в начало сезона. Но ещё раз скажу, что все болельщики хотят, чтобы «Спартак» был в чемпионской гонке до последнего. Пусть эта гонка будет с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо» или «Краснодаром» — это не столь принципиально, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.