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Бубнов определил проблему сборной Англии перед полуфиналом ЧМ-2026

Бубнов определил проблему сборной Англии перед полуфиналом ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал ключевую проблему сборной Англии. В полуфинале ЧМ-2026 англичане сыграют с Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаешь, проблема сборной Англии в чём заключается? Вот сейчас совершенно точно… Потому что с командами низкого уровня это проходит, а с командами высокого не будет проходить… У них нет ярко выраженного плеймейкера. Который мог бы снабжать мячами [форвардов]», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

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