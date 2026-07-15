Бубнов определил проблему сборной Англии перед полуфиналом ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал ключевую проблему сборной Англии. В полуфинале ЧМ-2026 англичане сыграют с Аргентиной.

«Знаешь, проблема сборной Англии в чём заключается? Вот сейчас совершенно точно… Потому что с командами низкого уровня это проходит, а с командами высокого не будет проходить… У них нет ярко выраженного плеймейкера. Который мог бы снабжать мячами [форвардов]», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.