Опубликовано расписание первых туров Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь первых туров Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Расписание матчей обнародовано в телеграм-канале турнира.

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Финал нового сезона Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года. Место проведения матча за трофей будет определено позже. Напомним, действующим победителем турнира является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар».

В матче за OLIMPBET Суперкубок России сезона-2026/2027 сыграют санкт-петербургский «Зенит» и «Спартак». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск.