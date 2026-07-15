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Опубликовано расписание первых туров Пути РПЛ Кубка России

Опубликовано расписание первых туров Пути РПЛ Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь первых туров Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Расписание матчей обнародовано в телеграм-канале турнира.

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Финал нового сезона Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года. Место проведения матча за трофей будет определено позже. Напомним, действующим победителем турнира является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар».

В матче за OLIMPBET Суперкубок России сезона-2026/2027 сыграют санкт-петербургский «Зенит» и «Спартак». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск.

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