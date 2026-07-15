Ибрагимович: сборной Франции нужен менеджер вроде Зидана, а не тренер

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказал мнение о том, кто должен возглавить сборную Франции после поражения от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. По мнению экс‑футболиста, команде требуется не тренер, а менеджер, и на эту роль идеально подходит Зинедин Зидан.

«Зидан проделал отличную работу, когда был в «Реале». Он выиграл три Лиги чемпионов. Мы все знаем, что он возглавит национальную команду. Я думаю, он просто продолжит работу, которую построил Дешам. Выбрать игроков нетрудно — они у него есть. Затем ему нужно привнести свой менеджмент, так, как он хочет. Но я считаю, что он больше менеджер, чем тренер, потому что этой команде не нужен тренер. Им нужен менеджер. Это самая сложная часть для тренера, и именно поэтому они либо тренеры, либо менеджеры. Они должны найти и знать правильный момент, когда что‑то менять. Сегодня я почувствовал, что французские игроки не были живыми, они не были активными», — цитирует Ибрагимовича FOX Sports.

Дидье Дешам покинул пост главного тренера сборной Франции после завершения турнира. Ранее инсайдеры сообщали, что Зидан станет его приемником.