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Ибрагимович: сборной Франции нужен менеджер вроде Зидана, а не тренер

Ибрагимович: сборной Франции нужен менеджер вроде Зидана, а не тренер
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказал мнение о том, кто должен возглавить сборную Франции после поражения от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. По мнению экс‑футболиста, команде требуется не тренер, а менеджер, и на эту роль идеально подходит Зинедин Зидан.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Зидан проделал отличную работу, когда был в «Реале». Он выиграл три Лиги чемпионов. Мы все знаем, что он возглавит национальную команду. Я думаю, он просто продолжит работу, которую построил Дешам. Выбрать игроков нетрудно — они у него есть. Затем ему нужно привнести свой менеджмент, так, как он хочет. Но я считаю, что он больше менеджер, чем тренер, потому что этой команде не нужен тренер. Им нужен менеджер. Это самая сложная часть для тренера, и именно поэтому они либо тренеры, либо менеджеры. Они должны найти и знать правильный момент, когда что‑то менять. Сегодня я почувствовал, что французские игроки не были живыми, они не были активными», — цитирует Ибрагимовича FOX Sports.

Дидье Дешам покинул пост главного тренера сборной Франции после завершения турнира. Ранее инсайдеры сообщали, что Зидан станет его приемником.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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