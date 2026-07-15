«Акрон» объявил о продлении контракта со Стефаном Лончаром

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» объявила о продлении контракта с полузащитником Стефаном Лончаром. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2028 года.

«Стефан Лончар продлил контракт с «Акроном» до 2028 года. Наш клуб и черногорский полузащитник достигли договорённостей о продолжении сотрудничества. Стефан Лончар перешёл в «Акрон» в июне 2024 года — перед дебютом команды в Премьер-Лиге. За два полных сезона легионер сыграл в 67 матчах во всех турнирах, отметился десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами — он проводит в «Акроне» самый результативный этап карьеры. Желаем Стефану новых ярких матчей с составе «Акрона» и важных побед!» — сказано в сообщении пресс-службы «Акрона».