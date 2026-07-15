Левандовски — о слове «соккер»: это футбол, а не игра руками

Новый нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски во время своей презентации в американском клубе в шутливой форме высказался о местной терминологии. 37-летний поляк выразил недоумение, почему в США футбол называют «соккером».

«Я не знаю, почему вы говорите «соккер» вместо футбола. Это футбол, не с руками, но ладно», — цитирует Левандовски beIN Sports.

Левандовски перешёл в «Чикаго Файр» в летнее трансферное окно после ухода из «Барселоны». В минувшем сезоне в составе каталонского клуба он провёл 46 матчей во всех турнирах, отметившись 19 голами и 2 результативными передачами. Так же форвард является лучшим бомбардиром своей национальной команды забив 88 голов в 167 матчах.