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Тьерри Анри высказался о победе Испании и недооценке Оярсабаля и Кукурельи

Тьерри Анри высказался о победе Испании и недооценке Оярсабаля и Кукурельи
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал победу сборной Испании над национальной командой Франции со счётом 2:0 в полуфинале чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Испания показала, почему она чемпионка Европы. Она контролировала матч с мячом и без мяча. Они были значительно сильнее, больше сказать нечего. Нужно лучше подумать, как играть против них.

Люди не проявляют уважения к Оярсабалю, потому что он играет за «Реал Сосьедад», а не за «Барсу», «Атлетико» или «Реал Мадрид». Теперь они будут это делать. Кукурелья невероятен. Над ним смеются, но никто его не превосходит, он невероятен. Выдержать с 30-й минуты с жёлтой карточкой, обороняться и выигрывать дуэли у Олисе или Дембеле. Он держал их в кармане», — приводит слова Анри издание Mundo Deportivo.

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