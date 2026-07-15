Тьерри Анри высказался о победе Испании и недооценке Оярсабаля и Кукурельи

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал победу сборной Испании над национальной командой Франции со счётом 2:0 в полуфинале чемпионата мира — 2026.

«Испания показала, почему она чемпионка Европы. Она контролировала матч с мячом и без мяча. Они были значительно сильнее, больше сказать нечего. Нужно лучше подумать, как играть против них.

Люди не проявляют уважения к Оярсабалю, потому что он играет за «Реал Сосьедад», а не за «Барсу», «Атлетико» или «Реал Мадрид». Теперь они будут это делать. Кукурелья невероятен. Над ним смеются, но никто его не превосходит, он невероятен. Выдержать с 30-й минуты с жёлтой карточкой, обороняться и выигрывать дуэли у Олисе или Дембеле. Он держал их в кармане», — приводит слова Анри издание Mundo Deportivo.