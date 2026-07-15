Габриэль Батистута ответил, какие эмоции вызывает у него ЧМ-2026 Бывший нападающий «Фиоре

Бывший нападающий «Фиорентины» и сборной Аргентины Габриэль Батистута ответил на вопрос, какие эмоции вызывает у него проходящий в эти дни чемпионат мира — 2026.

— Габриэль, мы на чемпионате мира. Главные эмоции, которые вызывает у вас этот турнир?

— Сейчас ситуация другая. Я хочу, чтобы Аргентина победила, но понимаю, что она может и проиграть. Поэтому смотрю спокойно, болею за победу, но без напряжения. Не так, как раньше, когда играл. Тогда перед выходом на поле было чудовищное напряжение. Ты представляешь целую страну, знаешь, что тебя ждут. Аргентинские болельщики, да и вообще все латиноамериканские, очень страстные. И ты чувствуешь ответственность, понимая, что если победишь, то подаришь им огромную радость. Проиграешь — причинишь сильную боль. Это начинает давить психологически. Но, к счастью, сейчас я уже не играю, а наслаждаюсь этим чемпионатом мира в роли комментатора. Спокойно и с удовольствием, — сказал Батистута в выпуске на YouTube-канале Fonbet.