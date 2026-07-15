Аленичев рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом» в Суперкубке России

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался в преддверии матча за OLIMPBET Суперкубок России между красно-белыми и санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск. По словам Аленичева, «Спартаку» нужно забить первым в этом матче.
«Спартаку» нужно первым забить в матче за Суперкубок России, а затем не пропустить. Думаю, что до пенальти дотягивать не нужно», — приводит слова Аленичева ТАСС.
«Зенит» — действующий победитель Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».