Аленичев рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом» в Суперкубке России

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался в преддверии матча за OLIMPBET Суперкубок России между красно-белыми и санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск. По словам Аленичева, «Спартаку» нужно забить первым в этом матче.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартаку» нужно первым забить в матче за Суперкубок России, а затем не пропустить. Думаю, что до пенальти дотягивать не нужно», — приводит слова Аленичева ТАСС.

«Зенит» — действующий победитель Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».