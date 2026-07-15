Сёмин объяснил успех сборной Испании на последних чемпионатах мира и Европы

Российский тренер Юрий Сёмин объяснил причины регулярных успехов сборной Испании на международной арене.

«Возьмите статистику последних 20 лет юношеских команд Испании и их сборных. По этой статистике всем будет ясно, откуда приходят игроки, как появляются, как растут. И почему испанцы постоянно находятся наверху либо что-то выигрывают. Потому что у них есть база! База детско-юношеского футбола, с которой они работают. Хотя во французских академиях тоже воспитывается много игроков. Но эти футболисты более индивидуального характера. А испанцы и индивидуальны, и имеют командный характер, который значительно выше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

За последние 20 лет национальная сборная Испании выиграла чемпионат мира (2010), три чемпионата Европы (2008, 2012, 2024) и Лигу наций УЕФА (2023). На молодежном уровне сборная Испании U21 за этот период трижды побеждала на чемпионате Европы (2011, 2013, 2019). В свою очередь, юношеская сборная U19 за эти 20 лет выиграла восемь европейских первенств (2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2024 и 2026).