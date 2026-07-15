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Виктор Парада ответил, против кого из Ямаля, Мбаппе и Винисиуса было сложнее всего играть

Виктор Парада ответил, против кого из Ямаля, Мбаппе и Винисиуса было сложнее всего играть
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Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал об игре в Ла Лиге, где он выступал в составе «Алавеса». О трансфере футболиста красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Доволен дебютным сезоном в Ла Лиге?
— Конечно, в Высшей лиге Испании играть непросто. Там множество игроков, которых можно назвать одними из лучших в мире. Такой переход для молодого игрока — всегда испытание. Но постепенно, по ходу сезона, я прибавлял. Думаю, это и позволило мне быть сейчас здесь, ведь Фрэнсис [Кахигао] и главный тренер обратили на меня внимание.

— Кто впечатлил больше в играх против Ямаля, Мбаппе и Винисиуса?
— Когда играешь против таких звёзд, всегда нужно быть очень внимательным и действовать на 100% своих возможностей, чтобы их остановить. Но, в конце концов, они такие же живые люди, и можно попытаться заставить их почувствовать неуверенность, сделать игру для них неудобной. Это главная задача защитника. Лучшим я бы назвал Мбаппе, но Ламин, конечно, тоже очень хорош, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

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