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Галактионов — о Джикии: ему не надо много говорить и объяснять

Галактионов — о Джикии: ему не надо много говорить и объяснять
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о 32-летнем новичке команды Георгии Джикии. Защитник перешёл в стан железнодорожников в июне, подписав контракт сроком на один год.

«Он молодец, привыкает к требованиям. Но еще раз подчеркиваю, что это футболист с высокой квалификацией, поэтому ему не надо много говорить, объяснять. Он схватывает всё на лету, важно сейчас уйти от мышечных травм. Мониторим состояние, дозировано даем игровое время, чтобы он потихоньку набирал форму», — сказал Михаил Галактионов в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Джикия играл за «Спартак», «Химки» и ряд других клубов.

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