Обамеянг перейдёт в «Депортиво Ла-Корунья» за € 1,5 млн — Footmercato

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в Испании. 37-летний габонец покинет «Марсель» и подпишет двухлетний контракт с «Депортиво Ла-Корунья», который активирует опцию выкупа в размере € 1,5 млн, сообщает Footmercato.

«Марсель» был вынужден расстаться с форвардом из-за необходимости сократить зарплатную ведомость. Клуб остался без Лиги чемпионов и проводит политику снижения расходов. Главный тренер Брюно Женезьо на пресс-конференции подтвердил, что хотел бы сохранить Обамеянга, но финансовая ситуация не позволила этого сделать.

В минувшем сезоне Обамеянг провёл 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 голевых передач. Ранее он выступал в Ла Лиге за «Барселону» и теперь вернётся в испанский чемпионат. «Депортиво» спустя восемь лет вернулся в элитный дивизион и рассчитывает, что опыт Обамеянга поможет команде сохранить прописку.