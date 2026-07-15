В «Зените» выразили надежду, что Александр Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра выразил надежду, что нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев станет лучшим бомбардиром Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026. В прошлой кампании форвард забил 10 голов в рамках внутреннего первенства.

«У любого нападающего есть мотивация стать лучшим бомбардиром. Поэтому будем надеяться, что у Соболева сейчас получится», — приводит слова Оливейры ТАСС.

«Зенит» — действующий чемпион России. За последние восемь лет сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу семь раз. Второе место в турнирной таблице сезона-2025/2026 занял «Краснодар». Третье — «Локомотив».