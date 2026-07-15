15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» выразили надежду, что Александр Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ

В «Зените» выразили надежду, что Александр Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ
Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра выразил надежду, что нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев станет лучшим бомбардиром Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026. В прошлой кампании форвард забил 10 голов в рамках внутреннего первенства.

«У любого нападающего есть мотивация стать лучшим бомбардиром. Поэтому будем надеяться, что у Соболева сейчас получится», — приводит слова Оливейры ТАСС.

«Зенит» — действующий чемпион России. За последние восемь лет сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу семь раз. Второе место в турнирной таблице сезона-2025/2026 занял «Краснодар». Третье — «Локомотив».

Материалы по теме
В «Зените» публично озвучили цели на следующий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android