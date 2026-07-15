Аргентина — Англия, матч ЧМ-1986: «рука бога» Марадоны, составы, счёт, результат

В 1986 году состоялся один из самых запоминающихся матчей в истории чемпионата мира. В рамках четвертьфинала ЧМ-1986 встретились сборные Аргентины и Англии. Игра завершилась победой аргентинцев со счётом 2:1. Матч вошёл в историю благодаря голу Диего Марадоны рукой. Позже этот эпизод прозвали «рукой бога».

Стартовый состав Аргентины (расстановка 3-4-2-1):

Вратарь: Нери Пумпидо;

Защитники: Хосе Луис Браун, Хосе Луис Кучуффо, Оскар Руджери;

Полузащитники: Серхио Батиста, Эктор Энрике, Рикардо Джусти, Хулио Олартикоэчеа, Хорхе Бурручага, Диего Марадона;

Нападающий: Хорхе Вальдано.

Стартовый состав Англии (расстановка 4-4-2):

Вратарь: Питер Шилтон;

Защитники: Терри Бутчер, Терри Фенвик, Кенни Сэнсом, Гэри Стивенс;

Полузащитники: Глен Ходдл, Стив Ходж, Питер Рид, Тревор Стивен.

Нападающие: Питер Бирдсли, Гари Линекер.

Стоит отметить, что сегодня, 15 июля 2026 года, Аргентина и Англия встретятся вновь. На этот раз они сыграют в рамках полуфинала ЧМ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.