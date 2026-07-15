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Карим Адейеми прилетел в Барселону на медосмотр — Флориан Плеттенберг

Карим Адейеми прилетел в Барселону на медосмотр — Флориан Плеттенберг
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Немецкий нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми прибыл в Барселону для завершения своего перехода в стан каталонского клуба. Нападающий был замечен на выходе из самолета в аэропорту столицы Каталонии, сообщает Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Клубы согласовали сделку за € 22 млн, ещё € 7 млн предусмотрены в виде бонусов, зависящих от числа матчей с участием игрока и завоёванных титулов. Футболист подпишет с каталонцами пятилетний контракт.

В минувшем сезоне Адейеми принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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