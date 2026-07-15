Аргентина — Англия, матч ЧМ-1998 по футболу: составы, счёт, результат

В 1998 году состоялся один из самых драматичных матчей в истории чемпионатов мира. В рамках 1/8 финала ЧМ-1998 встретились сборные Аргентины и Англии. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти победу праздновали аргентинцы — 4:3. Матч вошёл в историю благодаря шедевру юного Майкла Оуэна, а также скандальному удалению Дэвида Бекхэма за отмашку против Диего Симеоне.

Стартовый состав Аргентины (расстановка 3-5-2):

Вратарь: Карлос Роа

Защитники: Роберто Айяла, Хосе Чамот, Нельсон Вивас;

Полузащитники: Хавьер Дзанетти, Диего Симеоне, Матиас Альмейда, Хуан Себастьян Верон, Ариэль Ортега

Нападающие: Клаудио Лопес, Габриэль Батистута.

Стартовый состав Англии (расстановка 4-4-2):

Вратарь: Дэвид Симэн

Защитники: Тони Адамс, Соль Кэмпбелл, Гари Невилл, Грэм Ле Со

Полузащитники: Даррен Андертон, Пол Инс, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз

Нападающие: Алан Ширер, Майкл Оуэн.

Первый тайм

5' (1:0) — Габриэль Батистута забивает с пенальти за фол Дэвида Симэна на Диего Симеоне.

10' (1:1) — Алан Ширер сравнивает счет с пенальти, назначенного за фол на Майкле Оуэне.

16' (1:2) — Майкл Оуэн выводит Англию вперёд после сольного прохода на скорости и удара в девятку.

45+1' (2:2) — Хавьер Дзанетти забивает после розыгрыша штрафного. Хуан Себастьян Верон покатил мяч низом мимо стенки, а защитник пробил под перекладину.

Второй тайм и овертаймы

47' — Удаление Дэвида Бекхэма за отмашку ногой на Диего Симеоне.

69' — Замены у Аргентины: Эрнан Креспо вместо Батистуты, Марсело Гальярдо вместо Клаудио Лопеса.

71' — Замена у Англии: Гарет Саутгейт вместо Грэма Ле Со.

78' — Замена у Англии: Пол Мерсон вместо Пола Скоулза.

91' — Замена у Аргентины: Серхио Берти вместо Симеоне.

97' — Замена у Англии: Дэвид Бэтти вместо Даррена Андертона.

Серия пенальти

Итог (4:3) — Аргентина выходит в четвертьфинал. Вратарь Карлос Роа отразил удары Пола Инса и Дэвида Бэтти.

Стоит отметить, что сегодня, 15 июля 2026 года, Аргентина и Англия встретятся вновь. На этот раз они сыграют в рамках полуфинала ЧМ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.