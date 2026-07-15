Габриэль Батистута оценил идею расширения чемпионата мира по футболу

Бывший нападающий «Фиорентины» и сборной Аргентины Габриэль Батистута высказал мнение относительно расширения чемпионата мира. С этого года в самом престижном турнире сборных принимают участие сразу 48 команд

«Поначалу мне это не понравилось. И я думал, что чемпионат мира получится скучным. Но оказалось не так. Было много интересных матчей, за исключением двух-трёх, и получились очень любопытные пары в плей-офф. И всё же я считаю, что на чемпионате мира должно быть только 32 команды. Потому что это именно чемпионат мира, там должны играть только лучшие. Таково моё мнение», — сказал Батистута в выпуске на YouTube-канале Fonbet.