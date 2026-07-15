Михаил Галактионов определил позицию, которую нужно укрепить «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что красно‑зелёным необходимо сделать коррективы в опорной зоне и искать замену ушедшему из команды полузащитнику Данилу Пруцеву. Хавбек выступал за железнодорожников на правах аренды в прошлом сезоне.

«Всё‑таки мы опорного полузащитника пока недосчитались. Это Пруцев, который у нас провёл сезон. Поэтому в этом плане нужно тоже сделать определённые коррективы, стоит смотреть в эту сторону», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».