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«Ростов» не будет менять руководство и тренера после прихода в клуб Чайки

«Ростов» не будет менять руководство и тренера после прихода в клуб Чайки
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин и главный тренер клуба Джонатан Альба сохранят свои посты после прихода в клуб бизнесмена Андрея Чайки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Это решение — общая позиция губернатора Ростовской области Бориса Слюсаря и бизнесмена Ивана Саввиди, который возглавит попечительский совет. Представителем контролирующего акционера в клубе, скорее всего, станет сын Саввиди — Георгиос.

Напомним, ранее Чайка занимал должность президента основанного им футбольного клуба «Чайка». В этом году команда отказалась от участия во Второй лиге после вылета из Лиги Pari.

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