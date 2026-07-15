Виктор Парада: было бы здорово за «Спартак» забить свой первый мяч во взрослом футболе

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада высказался о результативности игроков на своей позиции. О трансфере футболиста из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Три ассиста за сезон – мало или норма?

— Конечно, первая задача защитника — хорошо играть в обороне. Но мне важно стараться добавить команде мощности в атаке, помогать создавать моменты, навешивать в штрафную. Надеюсь, забить тоже получится. В прошлом сезоне не удалось, но очень бы хотелось. Было бы здорово забить за «Спартак» свой первый мяч во взрослом футболе.

— Когда забивал в последний раз?

— Года три или четыре назад, когда ещё играл в низшей испанской лиге, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.