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Онопко выразил мнение, что отстранение российского футбола близится к завершению

Онопко выразил мнение, что отстранение российского футбола близится к завершению
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Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко выразил мнение, что допуск российских клубов и сборных к турнирам стал ближе после решения Международного олимпийского комитета.

Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Позднее Журналист Роб Харрис сообщил, что ФИФА рассмотрит рекомендации МОК.

«Мне кажется, что допуск приближается. Радует, что команда до 15 лет сыграет на турнире ФИФА. И другие виды спорта. Конечно, всё должно вернуться, рад, что Олимпийский комитет и многие федерации за то, чтобы российский футбол вернулся на международную арену. Это приятная, хорошая новость», — приводит слова Онопко ТАСС.

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