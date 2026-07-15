Новичок «Спартака» Парада ответил, почему в детстве играл за «Атлетико», а не «Реал»

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал, почему в детстве играл за «Атлетико», а не за «Реал». О трансфере футболиста из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Правда, что в детстве ты выбрал «Атлетико», а не «Реал»?

— Не выбирал между этими клубами. «Атлетико» захотел меня взять, я к ним присоединился и играл за их молодёжную команду. Потом провёл четыре года в «Райо Вальекано», а ещё в Испании выступал за молодёжку «Алавеса».

— «Атлетико» или «Райо» — какой клуб считаешь родным?

— Оба для меня важны. В «Райо» я был уже постарше. Там мне помогли вырасти и попасть в «Зальцбург». В системе «Райо» я был немного дольше, но в «Атлетико» тоже провёл хорошее время, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.