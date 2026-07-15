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Андрей Талалаев поддержал мнение Карседо относительно изменений правил игры

Андрей Талалаев поддержал мнение Карседо относительно изменений правил игры
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что считает очень спорными все изменения в правилах игры.

Ранее РФС провёл встречу для тренеров клубов Мир РПЛ, которая была посвящена изменениям в правилах игры. В её рамках главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказал недовольство большим количеством изменений.

«Согласен с Карседо, который сказал, что слишком много изменений — это оказывает давление на игроков, тяжело сразу адаптироваться. Хотелось бы, чтобы тура три-четыре арбитраж больше был не карательным, а ознакомительным. Хочется, чтобы таким способом пытались футболистов подвести к пониманию новых правил и тому уровню единоборств, которые в этом году хотят проповедовать судьи. По мне, наш вид спорта считается номером один только из-за того, что в нём минимум изменений — он самый консервативный на сегодняшний день. Любые изменения, которые вводятся, для меня очень спорные. Hydration break? Вообще любые изменения», — приводит слова Талалаева «РИА Новости Спорт».

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