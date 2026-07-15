«Он уже не тот, что раньше!» Агбонлахор — о том, как англичане должны остановить Месси

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габби Агбонлахор рассказал, как сборной Англии следует действовать против капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Эксперт считает, что постоянное давление на аргентинца станет ключом к успеху.

«Он уже не тот, что раньше! Надо в него вгрызаться и пытаться прессинговать!» — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Победитель встретится в финале с Испанией, которая ранее обыграла Францию.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).