Агбонлахор дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габби Агбонлахор поделился уверенностью в победе сборной Англии над Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Эксперт считает, что команда Томаса Тухеля способна использовать слабые стороны соперника.

«У Англии будет слишком много козырей для Аргентины. Мы победим. Надо верить, что можем их обыграть. Я смотрел на Аргентину на этом турнире: Месси великолепен, Альварес забил отличный гол в ворота Швейцарии. Но я смотрю на их крайних защитников — Тальяфико, Молину, Монтьеля — и думаю, что можем их атаковать. Если сыграет Сака или выйдет Рэшфорд вместо Гордона, это надо использовать. У Аргентины нет чистых вингеров, они играют узко, с кучей центральных полузащитников, чтобы держать мяч. Но мы можем давить на них Беллингемом, Райсом и Андерсоном. Я уверен. Даже если дойдёт до дополнительного времени — пусть. С Беллингемом и Кейном, который проводит отличный турнир с шестью голами, у нас нет причин не верить», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Победитель встретится в финале с Испанией, которая ранее обыграла Францию.