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Агбонлахор дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина

Агбонлахор дал прогноз на полуфинал Англия — Аргентина
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Габби Агбонлахор поделился уверенностью в победе сборной Англии над Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Эксперт считает, что команда Томаса Тухеля способна использовать слабые стороны соперника.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Англии будет слишком много козырей для Аргентины. Мы победим. Надо верить, что можем их обыграть. Я смотрел на Аргентину на этом турнире: Месси великолепен, Альварес забил отличный гол в ворота Швейцарии. Но я смотрю на их крайних защитников — Тальяфико, Молину, Монтьеля — и думаю, что можем их атаковать. Если сыграет Сака или выйдет Рэшфорд вместо Гордона, это надо использовать. У Аргентины нет чистых вингеров, они играют узко, с кучей центральных полузащитников, чтобы держать мяч. Но мы можем давить на них Беллингемом, Райсом и Андерсоном. Я уверен. Даже если дойдёт до дополнительного времени — пусть. С Беллингемом и Кейном, который проводит отличный турнир с шестью голами, у нас нет причин не верить», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Полуфинал Англия — Аргентина состоится 15 июля в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Победитель встретится в финале с Испанией, которая ранее обыграла Францию.

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