15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батистута: Месси — один из сюрпризов ЧМ-2026 наряду с Кабо-Верде

Батистута: Месси — один из сюрпризов ЧМ-2026 наряду с Кабо-Верде
Комментарии

Бывший нападающий «Фиорентины» и сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси. На чемпионате мира — 2026 Лионель забил восемь голов.

— Все шокированы тем, как Месси играет в 39 лет. Что вы об этом думаете, как объясняете? Как это вообще возможно?
— Все ожидали, что Месси будет гораздо спокойнее. И не станет настолько сильно определять результаты. Особенно потому, что он уже два года выступает в МЛС, а это не лига топ-уровня. Поэтому, думаю, наряду с Кабо-Верде он стал одним из сюрпризов этого чемпионата мира. Уже в первых матчах он сделал очень многое. Его влияние на результат было классным, — сказал Батистута в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Габриэль Батистута определил три лучшие команды чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android