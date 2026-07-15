Батистута: Месси — один из сюрпризов ЧМ-2026 наряду с Кабо-Верде

Бывший нападающий «Фиорентины» и сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси. На чемпионате мира — 2026 Лионель забил восемь голов.

— Все шокированы тем, как Месси играет в 39 лет. Что вы об этом думаете, как объясняете? Как это вообще возможно?

— Все ожидали, что Месси будет гораздо спокойнее. И не станет настолько сильно определять результаты. Особенно потому, что он уже два года выступает в МЛС, а это не лига топ-уровня. Поэтому, думаю, наряду с Кабо-Верде он стал одним из сюрпризов этого чемпионата мира. Уже в первых матчах он сделал очень многое. Его влияние на результат было классным, — сказал Батистута в выпуске на YouTube-канале Fonbet.