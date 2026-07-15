Ташуев: испанцы не дали сделать соперникам ничего — де ла Фуэнте переиграл Францию

Российский тренер Сергей Ташуев высказался по итогам матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании. Испанцы одержали победу со счётом 2:0.

«У Испании более организованная игра. Там много хороших футболистов: Ямаль — звёздочка, Родри — очень сильный игрок мирового уровня. Испанцы плотно сыграли с Барколя и Дембеле — вообще ничего не дали им сделать, перекрыли фланги, и французы растерялась. Тактика де ла Фуэнте сработала — он полностью переиграл Францию. Испания в этом матче напомнила, как играла на чемпионате Европы — 2024: очень слаженно, с большой работоспособностью. С точки зрения командного взаимодействия это был отлаженный механизм. Победа Испании закономерна», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.