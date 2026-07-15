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98 арестов провели после беспорядков в Париже из-за поражения Франции в 1/2 финала ЧМ-2026

98 арестов провели после беспорядков в Париже из-за поражения Франции в 1/2 финала ЧМ-2026
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В Париже после полуфинального матча чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Франции уступила Испании (0:2), произошли беспорядки. Полиция произвела 98 арестов, сообщила прокуратура Парижа в заявлении для The Athletic.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Столкновения совпали с национальным праздником — Днём взятия Бастилии (14 июля). Среди задержанных — 67 взрослых и 21 несовершеннолетний. Наиболее серьёзные инциденты включали обстрел мортирными фейерверками пожарных и полицейских машин, поджог 12 мусорных контейнеров на улице Реймон Кено, а также нападение на кошерный супермаркет Hypercacher, у которого было разбито окно. Большинство несовершеннолетних были арестованы за кражу с отягчающими обстоятельствами и хранение зажигательных материалов, уточнили в прокуратуре.

В связи с наложением двух массовых событий власти заранее усилили меры безопасности: 5000 полицейских поддержали 2000 жандармов и 2000 пожарных. Также были введены ограничения на распитие алкоголя на улицах и транспортировку фейерверков. В ночь на 14 июля, по данным прокуратуры, были задержаны 35 взрослых. Для сравнения: в мае этого года после победы «Пари Сен‑Жермен» в финале Лиги чемпионов в Париже произошло 780 арестов.

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