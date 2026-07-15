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Тома Мёнье перешёл в «Сандерленд»

Тома Мёнье перешёл в «Сандерленд»
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Английский «Сандерленд» объявил о подписании контракта с бельгийским защитником Тома Мёнье. 34-летний правый защитник перешёл в клуб на правах свободного агента после истечения срока его соглашения с французским «Лиллем». Контракт с игроком рассчитан на два года, в новой команде он будет выступать под 12-м номером.

Мёнье, принимавший участие в составе сборной Бельгии в недавнем чемпионате мира 2026 года, имеет на своём счету более 550 матчей на клубном уровне и 83 игры за национальную команду. Ранее защитник выступал за «Брюгге», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию», «Трабзонспор» и «Лилль». К новой команде футболист присоединится в начале августа.

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