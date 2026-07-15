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В «Зените» заявили, что не определились с первым номером на сезон-2026/2027

В «Зените» заявили, что не определились с первым номером на сезон-2026/2027
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что сине-бело-голубые пока не определились, кто будет первым номером команды в следующем сезоне. В составе «Зенита» играют вратари Евгений Латышонок, Денис Адамов и Богдан Москвичёв. Ранее сообщалось, что Латышонок может покинуть клуб.

«Кто будет первым? Вы думаете, я вам прямо сейчас скажу? Мы пока не определились», — приводит слова Оливейры ТАСС.

«Зенит» — действующий чемпион России. За последние восемь лет сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу семь раз. Второе место в турнирной таблице сезона-2025/2026 занял «Краснодар». Третье — «Локомотив».

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