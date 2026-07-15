15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парада объяснил, как игра за «Зальцбург» помогла ему решиться на переход в «Спартак»

Парада объяснил, как игра за «Зальцбург» помогла ему решиться на переход в «Спартак»
Комментарии

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал о переходе в «Зальцбург» в 16-летнем возрасте. Опыт такого трансфера помог футболисту решиться на переезд в Россию. О переходе Парады из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Почему в 16 лет уехал в «Зальцбург», а не в испанский клуб?
— Это стало очень хорошей возможностью. Я был молод, имел предложение в Испании от других клубов, но чувствовал, что для меня лично и для карьеры будет лучше поиграть за границей, попробовать пожить самостоятельно за пределами Испании. Это помогло мне быстрее повзрослеть. И в том числе тот опыт помог мне принять решение приехать сюда. Я буду далеко от дома, но мне уже знакома жизнь вдали от своего окружения, семьи и друзей.

— Немецкий язык выучил за годы в Австрии?
— Да, я знаю немецкий. Ведь был там два года. Чтобы вернуть тот же уровень, придётся позаниматься. Но много чего помню, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
Первый новичок «Спартака» летом — из Ла Лиги! Но статистика Парады вызывает вопросы
Первый новичок «Спартака» летом — из Ла Лиги! Но статистика Парады вызывает вопросы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android