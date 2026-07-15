Парада объяснил, как игра за «Зальцбург» помогла ему решиться на переход в «Спартак»

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал о переходе в «Зальцбург» в 16-летнем возрасте. Опыт такого трансфера помог футболисту решиться на переезд в Россию. О переходе Парады из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Почему в 16 лет уехал в «Зальцбург», а не в испанский клуб?

— Это стало очень хорошей возможностью. Я был молод, имел предложение в Испании от других клубов, но чувствовал, что для меня лично и для карьеры будет лучше поиграть за границей, попробовать пожить самостоятельно за пределами Испании. Это помогло мне быстрее повзрослеть. И в том числе тот опыт помог мне принять решение приехать сюда. Я буду далеко от дома, но мне уже знакома жизнь вдали от своего окружения, семьи и друзей.

— Немецкий язык выучил за годы в Австрии?

— Да, я знаю немецкий. Ведь был там два года. Чтобы вернуть тот же уровень, придётся позаниматься. Но много чего помню, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.