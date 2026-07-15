Роналдо — Неймару: не решай ничего сейчас, ты ещё пригодишься Анчелотти

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо Назарио обратился к Неймару после вылета бразильцев с чемпионата мира 2026 года. Форвард призвал 34‑летнего игрока не принимать поспешных решений о завершении карьеры в национальной команде и выразил уверенность, что он ещё будет востребован главным тренером Карло Анчелотти.

«Не требуй от себя ничего и не решай ничего сейчас, тебе не нужно. Никому не нужно ничего решать прямо сейчас. Он обладает техническими качествами. Теперь ему нужно быть физически в порядке, чтобы снова быть решающим игроком. Через какое‑то время он снова будет в тонусе, кто знает, может, Анчелотти увидит в нём вариант для сборной Бразилии», — цитирует Роналдо TNT Sports Brasil.

Неймар провёл на турнире два матча и забил один гол. Бразилия вылетела в 1/8 финала, уступив Норвегии (1:2). Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной (80 голов) и выступает за «Сантос». Контракт Анчелотти с Бразильской конфедерацией футбола рассчитан до 2030 года.