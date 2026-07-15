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Роналдо — Неймару: не решай ничего сейчас, ты ещё пригодишься Анчелотти

Роналдо — Неймару: не решай ничего сейчас, ты ещё пригодишься Анчелотти
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо Назарио обратился к Неймару после вылета бразильцев с чемпионата мира 2026 года. Форвард призвал 34‑летнего игрока не принимать поспешных решений о завершении карьеры в национальной команде и выразил уверенность, что он ещё будет востребован главным тренером Карло Анчелотти.

«Не требуй от себя ничего и не решай ничего сейчас, тебе не нужно. Никому не нужно ничего решать прямо сейчас. Он обладает техническими качествами. Теперь ему нужно быть физически в порядке, чтобы снова быть решающим игроком. Через какое‑то время он снова будет в тонусе, кто знает, может, Анчелотти увидит в нём вариант для сборной Бразилии», — цитирует Роналдо TNT Sports Brasil.

Неймар провёл на турнире два матча и забил один гол. Бразилия вылетела в 1/8 финала, уступив Норвегии (1:2). Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной (80 голов) и выступает за «Сантос». Контракт Анчелотти с Бразильской конфедерацией футбола рассчитан до 2030 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    
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