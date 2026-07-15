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Новичок «Спартака» Виктор Парада обратился к болельщикам команды

Новичок «Спартака» Виктор Парада обратился к болельщикам команды
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Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада обратился к болельщикам московской команды после перехода в стан красно-белых. О трансфере футболиста из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля.

«Друзья, я очень рад быть здесь. Уже скоро увидимся на стадионе. Надеюсь, в этом году мы достигнем всех наших целей. Вперёд, «Спартак», — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, московский «Спартак» подписал с Парадой четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За новый клуб он будет выступать под 33-м номером. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.

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