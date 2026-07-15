Габриэль Батистута определил, в чём Марадона превосходит Месси

Бывший нападающий «Фиорентины» и сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался об аргентинском форварде Лионеле Месси и экс-футболисте и тренере Диего Марадоне.

— По цифрам Месси намного превосходит Диего. Но если говорить о характере, таланте и зрелищности, у меня есть сомнения.

— Этот чемпионат мира разве не доказывает, что Месси выше?

— Как я уже сказал, по цифрам он давно и намного превзошёл Марадону. Но если говорить о харизме и зрелищности… Месси гораздо более правильный и дисциплинированный человек. Хороший человек, у него хорошая семья. А Диего превращал в шоу всё, что происходило вокруг него, — сказал Батистута в выпуске на YouTube-канале Fonbet.