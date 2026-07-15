15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габриэль Батистута определил, в чём Марадона превосходит Месси

Габриэль Батистута определил, в чём Марадона превосходит Месси
Комментарии

Бывший нападающий «Фиорентины» и сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался об аргентинском форварде Лионеле Месси и экс-футболисте и тренере Диего Марадоне.

— По цифрам Месси намного превосходит Диего. Но если говорить о характере, таланте и зрелищности, у меня есть сомнения.

— Этот чемпионат мира разве не доказывает, что Месси выше?
— Как я уже сказал, по цифрам он давно и намного превзошёл Марадону. Но если говорить о харизме и зрелищности… Месси гораздо более правильный и дисциплинированный человек. Хороший человек, у него хорошая семья. А Диего превращал в шоу всё, что происходило вокруг него, — сказал Батистута в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Габриэль Батистута определил три лучшие команды чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android