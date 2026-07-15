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Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026

Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026
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Известный отечественный тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026. Игра пройдёт сегодня, 15 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентина похожа по стилистике на сборную Франции: дисциплина, опора на звёздных игроков. Англия — более серьёзная команда, там собраны футболисты ведущих клубов: Кейн, Беллингем, Сака. Тухель показал, что он тактик, если правильно расставит акценты, игра будет очень интересной. Мне кажется, шанс выйти в финал есть у обеих команд — 50 на 50. Есть ещё политическая подоплёка — в своё время у Англии и Аргентины были серьёзные проблемы во взаимоотношениях. Болельщики об этом помнят, поэтому будут яростно поддерживать свои команды. Это отразится на настрое сборных», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Календарь ЧМ-2026
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