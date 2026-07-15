Известный отечественный тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026. Игра пройдёт сегодня, 15 июля.

«Аргентина похожа по стилистике на сборную Франции: дисциплина, опора на звёздных игроков. Англия — более серьёзная команда, там собраны футболисты ведущих клубов: Кейн, Беллингем, Сака. Тухель показал, что он тактик, если правильно расставит акценты, игра будет очень интересной. Мне кажется, шанс выйти в финал есть у обеих команд — 50 на 50. Есть ещё политическая подоплёка — в своё время у Англии и Аргентины были серьёзные проблемы во взаимоотношениях. Болельщики об этом помнят, поэтому будут яростно поддерживать свои команды. Это отразится на настрое сборных», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.