Роналдо: Неймар приехал на ЧМ-2026 как жертва

Двукратный чемпион мира Роналдо Назарио объяснил, почему Неймар не смог показать свой лучший футбол на чемпионате мира 2026 года. По словам форварда, его соотечественник пошёл на огромные жертвы, чтобы просто оказаться в заявке сборной Бразилии.

«Он приехал как жертва на этот чемпионат мира. Нельзя забывать, что он возвращается после двух лет серьёзных травм. Он вернётся в клуб, снова будет играть. Поймает ритм, проведёт 10, 15 матчей подряд. Снова начнёт забивать, вернёт уверенность», — цитирует Роналдо TNT Sports Brasil.

Бразилия завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии. Неймар забил один гол в двух матчах турнира.