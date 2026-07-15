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«Ну, как они могут остановить?» Кержаков поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина

«Ну, как они могут остановить?» Кержаков поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины сыграет с Англией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь сравнивать сложно, потому что Аргентина есть Аргентина, там есть человек, который из ничего может сделать опасный момент, забить гол. Но, на мой взгляд, тяжело будет аргентинцам и эмоционально, и физически. Ну, как они могут остановить? Да никак, если те [Англия] будут полны сил, невозможно остановить быстрых нападающих. Тяжёлая оборона против быстрой атаки. Тем более, на мой взгляд, центр поля выглядит у Англии посильнее, чем у Аргентины. Думаю, победа Англии», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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