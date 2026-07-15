Эмерик Лапорт стал первым футболистом, обыгравшим родную страну в полуфинале ЧМ

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт стал первым в истории футболистом, обыгравшим свою родную страну в полуфинале чемпионата мира. Лапорт родился во Франции и провёл более 50 матчей за молодёжные сборные, однако не получил шансов в главной команде под руководством Дидье Дешама.

Лапорт перебрался в «Атлетик» из Бильбао ещё подростком. В 2021 году он получил испанский паспорт и дебютировал за новую сборную. Вчера, 14 июля, испанская национальная команда обыграла сборную Франции в матче 1/2 финала ЧМ-2026 (2:0) и вышла в финал турнира.

Соперником испанцев станет победитель пары Англия — Аргентина, полуфинальный матч между ними состоится сегодня, 15 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.