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Мостовой назвал команду, которую ждёт в финале ЧМ по итогам матча Англия — Аргентина

Мостовой назвал команду, которую ждёт в финале ЧМ по итогам матча Англия — Аргентина
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой назвал команду, которую ждёт в финале чемпионата мира 2026 года по итогам матча 1/2 финала турнира между Англией и Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, будет что-то, что-то феноменальное. Конечно же, мы ждём Лионеля Месси со своей дружиной. Думаю, было бы это великолепно, да? Испания — Аргентина, финал просто потрясающий», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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