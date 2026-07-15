«Безрукий какой-то». Радимов назвал козырь аргентинцев в матче с Англией в 1/2 финала ЧМ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда козырем для сборной Аргентины в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между командами.

«Командная скорость у Англии гораздо выше. Я думаю, Аргентине не справится. Единственный козырь Аргентины – это Пикфорд. Просто смешно. Безрукий какой-то вратарь. А эти [аргентинцы] в обороне — просто помойка», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).