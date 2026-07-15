15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА может увеличить перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 из-за шоу Бибера и Шакиры

ФИФА может увеличить перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 из-за шоу Бибера и Шакиры
Комментарии

ФИФА планирует увеличить перерыв между таймами в финале чемпионата мира — 2026 из-за выступления музыкантов Джастина Бибера, Шакиры, BTS, Мадонны, Burna Boy, венесуэельского дирижёра Густаво Дудамеля и хора PS22. Об этом сообщает издание The Athletic.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
SF2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шоу с участием артистов пройдёт в паузе между таймами прямо на поле стадиона «Метлайф». В связи с этим организаторам будет необходимо успеть возвести и разобрать сцену в отведённое время. По данным источника, ФИФА рассчитывает, что пауза не превысит 20 минут.

Ранее ФИФА заявила, что продолжительность выступления составит 11 минут, и назвала его «знаковым праздником на стыке спорта, музыки и глобального влияния». В финале Кубка Америки два года назад Шакира выступала в перерыве на стадионе «Хард-Рок», а Аргентина и Колумбия ждали около 26 минут, прежде чем начался второй тайм.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Худшая Франция за всю историю». Реакция мировых СМИ на триумф Испании в полуфинале ЧМ
«Худшая Франция за всю историю». Реакция мировых СМИ на триумф Испании в полуфинале ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android