ФИФА может увеличить перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 из-за шоу Бибера и Шакиры

ФИФА планирует увеличить перерыв между таймами в финале чемпионата мира — 2026 из-за выступления музыкантов Джастина Бибера, Шакиры, BTS, Мадонны, Burna Boy, венесуэельского дирижёра Густаво Дудамеля и хора PS22. Об этом сообщает издание The Athletic.

Шоу с участием артистов пройдёт в паузе между таймами прямо на поле стадиона «Метлайф». В связи с этим организаторам будет необходимо успеть возвести и разобрать сцену в отведённое время. По данным источника, ФИФА рассчитывает, что пауза не превысит 20 минут.

Ранее ФИФА заявила, что продолжительность выступления составит 11 минут, и назвала его «знаковым праздником на стыке спорта, музыки и глобального влияния». В финале Кубка Америки два года назад Шакира выступала в перерыве на стадионе «Хард-Рок», а Аргентина и Колумбия ждали около 26 минут, прежде чем начался второй тайм.