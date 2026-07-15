Поль Погба поддержал сборную Франции после поражения от Испании в полуфинале ЧМ‑2026

Экс-полузащитник сборной Франции Поль Погба поддержал игроков национальной команды после проигрыша в полуфинале чемпионата мира 2026 года со сборной Испании — матч завершился со счётом 0:2. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).

«Да, тут непросто, но таков уж футбол. Спасибо всем, ребята!» — написал Погба в соцсети.

В матче за третье место французы сыграют с проигравшим в другой паре полуфинала между Англией и Аргентиной. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля, начало встречи — в 00:00 мск.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.