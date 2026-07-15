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Поль Погба поддержал сборную Франции после поражения от Испании в полуфинале ЧМ‑2026

Поль Погба поддержал сборную Франции после поражения от Испании в полуфинале ЧМ‑2026
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Экс-полузащитник сборной Франции Поль Погба поддержал игроков национальной команды после проигрыша в полуфинале чемпионата мира 2026 года со сборной Испании — матч завершился со счётом 0:2. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Да, тут непросто, но таков уж футбол. Спасибо всем, ребята!» — написал Погба в соцсети.

В матче за третье место французы сыграют с проигравшим в другой паре полуфинала между Англией и Аргентиной. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля, начало встречи — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
LSF2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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