15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черданцев и Моссаковский прокомментируют матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Черданцев и Моссаковский прокомментируют матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»
Комментарии

Футбольные комментаторы Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский будут работать на матче Olimpbet Суперкубка России — 2026 между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» примет участие в Суперкубке России в статусе чемпиона страны. В Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 сине-бело-голубые заняли первое место с 68 очками в 30 турах и опередили «Краснодар» на два очка.

«Спартак» является действующим обладателем Фонбет Кубка России. В Суперфинале красно-белые также одолели «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак». Чемпион ничего не забыл
«Зенит» — «Спартак». Чемпион ничего не забыл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android