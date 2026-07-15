Черданцев и Моссаковский прокомментируют матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Футбольные комментаторы Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский будут работать на матче Olimpbet Суперкубка России — 2026 между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» примет участие в Суперкубке России в статусе чемпиона страны. В Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 сине-бело-голубые заняли первое место с 68 очками в 30 турах и опередили «Краснодар» на два очка.

«Спартак» является действующим обладателем Фонбет Кубка России. В Суперфинале красно-белые также одолели «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).