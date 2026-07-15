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«Барселона» обвиняет Кумана в усугублении травмы де Йонга

«Барселона» обвиняет Кумана в усугублении травмы де Йонга — AS
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В «Барселоне» недовольны главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом из‑за травмы полузащитника Френки де Йонга. По данным издания AS, у хавбека выявили серьёзное воспаление колена — он может пропустить до четырёх месяцев.

Клуб считает, что тренерский штаб сборной Нидерландов знал о повреждении игрока, но выпустил его на матч 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Марокко. При этом медики сборной ранее заверяли «Барселону», что у де Йонга нет проблем со здоровьем. В прошлом сезоне полузащитник из‑за травмы мышцы бедра пропустил почти два месяца. Ранее он дважды травмировал лодыжку и в общей сложности пропустил шесть месяцев и 31 матч. Если прогноз подтвердится, а восстановление займёт четыре месяца, де Йонг сможет вернуться только в ноябре и пропустит значительную часть старта сезона.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Нидерланды проиграли Марокко в серии пенальти (1:1, 2:3 пен.) и выбыли из турнира, а Куман вскоре покинул пост главного тренера сборной.

Френки де Йонг играет за «Барселону» с 2019 года. В прошлом сезоне он провёл за клуб 38 матчей, забил один гол и отдал восемь передач.

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